Сборная Англии вырвала победу над Нидерландами и стала вторым финалистом Евро-2024

Футболисты сборной Англии одержали волевую победу над командой Нидерландов в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на "Дортмунд Арене". Матч завершился со счетом 2:1.

Нидерландцы вышли вперед благодаря быстрому голу. Хави Симонс на седьмой минуте отобрал мяч у Деклана Райса и точно пробил из-за пределов штрафной площади.

Англичане отыгрались после гола Харри Кейна. Капитан команды реализовал пенальти на 18-й минуте и забил свой шестой мяч в плей-офф чемпионатов Европы.

Победу сборной Англии принес гол Олли Уоткинса. Форвард, вышедший на замену, отличился на первой компенсированной ко второму тайму минуте после передачи Коула Палмера.

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024, где сыграет с командой Испании. Матч начнется в полночь с 14 на 15 июля по казахстанскому времени.

Нидерландцы, как и французы, получат бронзовые медали, так как игра за третье место не предусмотрена регламентом турнира.

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