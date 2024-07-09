Сборные Испании и Франции огласили стартовые составы на первый полуфинал Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Испании и Франции по футболу на очный матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся на "Мюнхен Арене". Стартовый свисток прозвучит в полночь с 9 на 10 июля по казахстанскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем.

Сборной Испании в этой встрече не помогут дисквалифицированные защитники Дани Карвахаль и Робен ле Норман, а также травмированный полузащитник Педри.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Испания: Симон (№23), Лапорт (№14), Фернандес (№4), Кукурелья (№24), Навас (№22), Руис (№8), Родри (№16), Ольмо (№10), Уильямс (№17), Ямал (№19), Мората (№7, капитан);

Франции: Меньян (№16), Салиба (№17), Упамекано (№4), Кунде (№5), Эрнандес (№22), Канте (№13), Тчуамени (№8), Рабьо (№14), Коло Муани (№12), Дембеле (№11), Мбаппе (№10, капитан).

Победитель этого матча в финале Евро-2024 сыграет с Нидерландами или Англией.

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