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Автор ответного гола сборной Англии признан лучшим игроком матча со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024

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Нападающий сборной Англии Букайо Сака
Букайо Сака: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Нападающий сборной Англии и лондонского "Арсенала" Букайо Сака признан лучшим игроком матча в рамках четвертьфинала Евро-2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, в третьем матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, сборная Англия одержала победу над Швейцарией в серии послематчевых пенальти.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, англичане пропустили гол на 75-й минуте, однако смогли сравнять и выйти в полуфинал усилиями 22-летнего вингера, который также успешно реализовал 11-метровый удар в серии.

Англичанин вышел в стартовом составе и провел на поле все 120 минут.

"Я хорошо справляюсь с давлением из-за пенальти. Порой ты терпишь неудачу, но я из тех, кто хочет снова поставить себя в такое положение. Я знаю, что за нами наблюдает много людей, в том числе и моя семья, все они волновались, но я сохранил хладнокровие и забил", - прокомментировал свое выступление Сака.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 140 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130186-avtor-otvetnogo-gola-sbornoy-anglii-priznan-luchshim-igrokom-matcha-so-shveycariey-v-1-4-finala-evro-2024/

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