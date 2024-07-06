"Елимай" упустил победу над "Ордабасы" в матче Кубка лиги

Футболисты шымкентского "Ордабасы" вырвали ничью в домашнем матче группового этапа Кубка лиги Казахстана с семейским "Елимаем", передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча второго тура группы C прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана и завершилась со счетом 2:2.
"Елимай" дважды выходил вперед по ходу матча усилиями казахстанцев Еркебулана Нургалиева (54 минута) и Жана Али Пайруза (79). В составе хозяев дубль оформил отечественный футболист Сагадат Турсынбай (72, 88).
Ничья позволила семейчанам набрать четыре очка и по дополнительным показателям обойти "Атырау". "Ордабасы" с двумя баллами занимает третью позицию, опережая туркестанский "Туран", который проиграл оба матча.
Игры третьего тура в группе С запланированы на 20 июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130153-elimay-upustil-pobedu-nad-ordabasy-v-matche-kubka-ligi/