"Елимай" упустил победу над "Ордабасы" в матче Кубка лиги

Футболисты шымкентского "Ордабасы" вырвали ничью в домашнем матче группового этапа Кубка лиги Казахстана с семейским "Елимаем", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча второго тура группы C прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана и завершилась со счетом 2:2.

"Елимай" дважды выходил вперед по ходу матча усилиями казахстанцев Еркебулана Нургалиева (54 минута) и Жана Али Пайруза (79). В составе хозяев дубль оформил отечественный футболист Сагадат Турсынбай (72, 88).

Ничья позволила семейчанам набрать четыре очка и по дополнительным показателям обойти "Атырау". "Ордабасы" с двумя баллами занимает третью позицию, опережая туркестанский "Туран", который проиграл оба матча.

Игры третьего тура в группе С запланированы на 20 июля.

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