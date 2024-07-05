"Актобе" сыграл вничью с московским "Спартаком"

Футболисты "Актобе" не смогли удержать преимущество в домашнем товарищеском матче с московским "Спартаком". Игра завершилась вничью, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на Центральном стадионе имени Кобланды батыра. Матч завершился со счетом 1:1.

У хозяев поля отличился нападающий сборной Казахстана Максим Самородов (10 минута). Единственный мяч гостей забил российский защитник Никита Чернов (47).

"Актобе" провел этот матч за сутки до выездной встречи с костанайским "Тоболом" в рамках Кубка лиги. Для "Спартака" игра стала частью подготовки к новому сезону, который в России проводится по системе "осень-весна".

В нынешнем розыгрыше Казахстанской премьер-лиги "Актобе" после первого круга занимает второе место, уступая только шымкентскому "Ордабасы". "Спартак" в прошлом сезоне чемпионата России показал пятый результат.

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