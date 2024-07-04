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Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матчи квалификации чемпионата Европы

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Женская сборная Казахстана по футболу перед матчем
Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В Instagram-аккаунте женской сборной Казахстана по футболу появился расширенный состав на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года, передает NUR.KZ.

Подопечным Мадияра Кембилова предстоит провести заключительные встречи в рамках группы C4. Казахстанки 12 июля сыграют с Румынией на Центральном стадионе Алматы, а 16 июля — с Болгарией на арене "Славия" в Софии.

Расширенный список игроков женской сборной Казахстана:

Вратари: Ангелина Портнова ("Луссо Найк", Грузия), Виктория Зейнали, Назым Исмайлова (обе – "Томирис-Туран");

Защитники: Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Александра Бурова, Камила Совет (обе – "БИИК-Шымкент"), Милана Егиазарян ("Кайрат"), Анастасия Власова ("Актобе"), Айгерим Айтымова, Казына Норбаева (обе – "Ордабасы"), Мария Демидова ("Минск", Беларусь);

Полузащитники: Аида Гайстенова ("Звезда-2005", Россия), Анастасия Низамутдинова ("Енисей", Россия), Адина Изимбаева, Анель Досболова (обе – "Кайрат"), Камила Кульмагамбетова, Бибигуль Нурышева, Асельхан Турлыбекова, Ксенья Хайрулина, Жанеля Ержанова, Маргарита Талдыкина (все – "БИИК-Шымкент"), Аяжан Кожабекова ("Аксу"), Милана Ткач ("Ордабасы"), Асем Каражанова ("Актобе");

Нападающие: Валерия Попова ("БИИК-Шымкент»), Амина Бибосынова ("Турбине Потсдам", Германия), Назым Алданазар, Полина Тучина (обе – "Кайрат").

После четырех туров сборная Казахстана с тремя очками замыкает таблицу группы C4. В активе команды Болгарии столько же баллов, она идет строчкой выше. У румынок максимальные 12 очков, они возглавляют таблицу, также опережая Армению (шесть баллов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2128872-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-nazvala-sostav-na-matchi-kvalifikacii-chempionata-evropy/

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