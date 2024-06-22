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Футболист "Манчестер Сити" признан лучшим игроком матча Турция – Португалия на Евро-2024

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Игрок сборной Португалии Бернарду Силва
Бернарду Силва: Matt McNulty - UEFA/UEFA via Getty Images

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявлено имя лучшего игрока матча Португалии и Турции в рамках второго тура группового этапа Евро-2024, сообщает NUR.KZ.

Напомним, в этой встрече Португалия разгромила турецкую команду со счетом 3:0 и вышла в стадию 1/8 финала чемпионата Европы, набрав максимальные шесть очков после двух туров.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Португалии и футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернарду Силва. Он вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Именно Силва стал автором первого гола в ворота турецкого голкипера Алтая Байындыра на 21-й минуте.

"Он открыл счет, не терял мяч и оказал большое влияние на контроль игры со стороны сборной Португалии. Продолжал работать как в атаке, так и в защите до конца матча. У него была самая впечатляющая статистика среди всех игроков на поле, и он отдал три ключевых паса", — объяснили выбор в УЕФА.

Актуальная стоимость Бернарду Силвы оценивается в 70 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2122281-futbolist-manchester-siti-priznan-luchshim-igrokom-matcha-turciya-portugaliya-posle-assista-ronaldu/

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