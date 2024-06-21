Глава QJ League раскритиковал отмену лимита на легионеров в чемпионате Казахстана

Президент QJ League Рохус Шох в интервью для портала Meta-ratings.kz дал негативную оценку отмене лимита на иностранных игроков в чемпионате Казахстана по футболу.

Напомним, в сезоне 2024 года QFL приняла решение отменить лимит на легионеров для клубов, выступающих в КПЛ. Таким образом, согласно нововведению в заявке команды может участвовать сразу 11 иностранцев, а их количество в матче регулироваться не будет.

Глава Юношеской лиги Казахстана Рохус Шох раскритиковал данное решение.

"Отмена лимита на легионеров? Футболист не должен расти в тепличных условиях. Но для этого нужна хорошая система детско-юношеского футбола. Однако наши игроки не должны задвигаться в угоду посредственным, я подчеркну, посредственным иностранцам. Другой момент – без них тоже нельзя, они задают уровень конкуренции. Так что лимит в какой-то мере, конечно же, нужен", – заявил Шох.

Отметим, что по правилам в заявке клуба обязательно должно быть 13 воспитанников казахстанской школы футбола.

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