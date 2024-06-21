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Копа-Америка-2024: Аргентина в рекордном матче Лионеля Месси переиграла Канаду

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси: Buda Mendes/Getty Images

В США прошел матч-открытие футбольного Кубка Америки, в котором действующие чемпионы мира сборная Аргентины одержала уверенную победу над Канадой, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Мерседес-Бенц" в американской Атланте и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих обладателей Кубка.

Счет на старте второго тайма открыл аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес (49). Только под занавес заключительной 45-минутки подопечным Лионеля Скалони удалось увеличить разрыв в счете - 2:0.

Автором второго забитого мяча стал форвард итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес (88), которому ассистировал капитан команды Лионель Месси. Для восьмикратного обладателя Золотого мяча этот матч стал 35-м в Кубке Америки, что является абсолютным рекордом турнира.

Отметим, Кубок Америки пройдет с 21 июня по 15 июля. В турнире принимают участие 16 команды, которые поделены на 4 группы. Действующим победителем турнира являются аргентинцы, которые в прошлом розыгрыше в финале одолели Бразилию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2121438-kopa-amerika-2024-argentina-v-rekordnom-matche-lionelya-messi-pereigrala-kanadu/

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