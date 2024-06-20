Определились финалисты Кубка Казахстана по футболу

В среду завершились полуфинальные матчи Кубка Казахстана по футболу, по их итогам определились две команды, которые поборются за титул, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответном матче на стадии 1/2 финала "Атырау" разгромил действующих обладателей Кубка – костанайский ФК "Тобол". Команду вывели в финал голы Николая Сигневича (18, 53-я минуты), Якоба Новака (41) и Рината Джуматова на восьмой компенсированной минуте второго тайма.

Напомним, первая встреча завершилась победой "Тобола" со счетом 1:0. Таким образом, "Атырау" одержал победу в двухматчевом противостоянии со счетом 4:1.

В другой полуфинальной паре "Актобе" в гостях уступил семейскому "Елимаю" со счетом 1:2. Однако благодаря более уверенной победе в домашней игре "красно-белые" вышли в финальный матч по сумме двух встреч (3:2).

Трофей Кубка Казахстана по футболу "Атырау" и "Актобе" разыграют 29 сентября.

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