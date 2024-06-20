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Определились финалисты Кубка Казахстана по футболу

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Полуфинальный матч Кубка Казахстана "Актобе" - "Елимай"
Полуфинальный матч Кубка Казахстана "Актобе" - "Елимай": Пресс-служба QFL

В среду завершились полуфинальные матчи Кубка Казахстана по футболу, по их итогам определились две команды, которые поборются за титул, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответном матче на стадии 1/2 финала "Атырау" разгромил действующих обладателей Кубка – костанайский ФК "Тобол". Команду вывели в финал голы Николая Сигневича (18, 53-я минуты), Якоба Новака (41) и Рината Джуматова на восьмой компенсированной минуте второго тайма.

Напомним, первая встреча завершилась победой "Тобола" со счетом 1:0. Таким образом, "Атырау" одержал победу в двухматчевом противостоянии со счетом 4:1.

В другой полуфинальной паре "Актобе" в гостях уступил семейскому "Елимаю" со счетом 1:2. Однако благодаря более уверенной победе в домашней игре "красно-белые" вышли в финальный матч по сумме двух встреч (3:2).

Трофей Кубка Казахстана по футболу "Атырау" и "Актобе" разыграют 29 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2120607-opredelilis-finalisty-kubka-kazahstana-po-futbolu/

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