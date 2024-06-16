Нидерланды в упорном противостоянии одолели Польшу в матче Евро-2024

Голландская сборная одержала победу над Польшей в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, который в эти дни стартовал в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по квартету D встречались на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Первыми в игре повели поляки. На 16-й минуте первого тайма нападающий Адам Букса вывел свою команду вперед, замкнув навес с углового.

Голландская сборная начала активно прессинговать, что и привело к успеху. На 29-й минуте форвард оранжевых Коди Гакпо сравнял счет - 1:1. На перерыв команды ушли при равенстве на табло.

На старте второй 45-минутки соперники обменялись опасными моментами. Затем под занавес второго тайма подопечные Рональда Кумана смогли выйти вперед. Автором решающего забитого мяча в составе "оранжевых" стал нападающий Ваут Вегхорст.

Итоговый счет - 2:1 в пользу сборной Нидерландов, которая одержала первую победу на Евро-2024.

Следующую игру голландцы проведут против Франции, а польская сборная встретится с Австрией.

Также сегодня пройдут матчи группы C. Обидчики казахстанской сборной Словения и Дания встретятся в Штутгарте, а в Гельзенкирхене сразятся Сербия и Англия.

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