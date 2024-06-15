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"Кайсар" и "Туран" сыграли вничью в матче КПЛ

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Футболисты "Кайсара" на тренировке
Футболисты "Кайсара". Фото: Пресс-служба ФК "Кайсар"

Футболисты кызылординского "Кайсара" на своем поле сыграли вничью с туркестанским "Тураном" в матче 11-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Гани Муратбаева и завершилась со счетом 1:1.

Первыми отличились гости, когда на 12-й минуте россиянин Артем Архипов замкнул прострел хорвата Антонио Жаколиша. Хозяева отыгрались усилиями белоруса Валерия Громыко, который на 31-й минуте забил мяч с передачи казахстанца Адилета Кенесбека.

После перерыва также отличился футболист "Кайсара" Руслан Юденков. Однако бригада VAR зафиксировала игру рукой у белоруса, вследствие чего гол отменили.

"Кайсар" набрал 13 очков после 10 матчей и поднялся на восьмое место в таблице. Однако по итогам тура кызылординцы могут опуститься ниже. В следующем матче КПЛ команда сыграет на выезде с талдыкорганским "Жетысу".

"Туран" благодаря ничьей набрал восемь очков после 10 встреч. Туркестанцы остались на 11-й позиции, опережая только астанинский "Женис" и карагандинский "Шахтер". В следующем туре команда примет семейский "Елимай".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118021-kaysar-i-turan-sygrali-vnichyu-v-matche-kpl/

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