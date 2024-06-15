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Тренер клуба КПЛ назвал имена казахстанцев, которые могут заиграть в Европе

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Главный тренер петропавловского ФК "Кызыл-Жар" Али Алиев в интервью Meta-ratings.kz высказался о казахстанских футболистах, которые могут заиграть в европейских чемпионатах.

Специалист поднял эту тему на фоне перехода атакующего полузащитника национальной сборной Рамазана Оразова в датский футбольный клуб "Силькеборг".

"Желаю Рамазану удачи. Он большой молодец, который правильно использует свой генетический потенциал независимо от антропометрии. Нужно отдать должное его агенту, который не останавливается и всегда ищет новые вызовы для Оразова. Нам нужно приглашать таких агентов, как Кен ван Дейк. У нас много игроков, которые готовы перейти в Европу: Свиридов, Самородов, Назымханов из "Шахтера" и Есимбеков из "Черноморца". Им будет легко адаптироваться к скандинавскому футболу", – сказал Алиев.

Отметим, что Оразов попытается заиграть в европейской лиге в третий раз. Ранее казахстанец играл в составе словенского ФК "Копер" и ФК "Даугавпилс" из Латвии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117955-trener-kluba-kpl-nazval-imena-kazahstancev-kotorye-mogut-zaigrat-v-evrope/

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