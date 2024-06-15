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Защитник сборной Германии вошел в число лучших бомбардиров Шотландии на Евро

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Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер пополнил список лучших бомбардиров Шотландии на чемпионатах Европы по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Ранее сборная Шотландии трижды выступала на континентальном первенстве. Команда принимала участия на турнире в 1992, 1996, и 2020 году. Евро в Германии стал четвертым в истории страны.

Лучшими бомбардирами сборной на чемпионатах Европы являются: Каллум Макгрегор, Гари Макаллистер, Брайан Макклер, Алли Маккойст и Пол Макстэй. У всех этих футболистов на счету по одному забитому голу в финальной части турнира.

Напомним, в ночь с 14 на 15 июня Шотландия сыграла в матче открытия Евро-2024 с командой-хозяйкой турнира сборной Германии. Встреча завершилась победой Бундестим со счетом 5:1.

Однако единственный мяч в ворота Мануэля Нойера тоже отправил немецкий футболист. Рюдигер срезал мяч в свои ворота и таким образом повторил бомбардирский рекорд соперника на турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117922-zashchitnik-sbornoy-germanii-voshel-v-chislo-luchshih-bombardirov-shotlandii-na-evro/

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