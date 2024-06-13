Полузащитник сборной Казахстана перешел в европейский клуб, сообщают СМИ

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу и "Актобе" Рамазан Оразов перейдет в клуб европейского чемпионата, об этом сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, в четверг в "Актобе" будет официально объявлено об уходе футболиста из стана команды. 26-летний футболист будет выступать в чемпионате Дании.

Как сообщает Meta-ratings.kz, новая команда полузащитника выплатит "красно-белым" солидную компенсацию, а переговоры между обеими сторонами прошли успешно.

Конкретное название нового клуба, за которой будет выступать казахстанский полузащитник, не называется, однако известно, что датская команда "Орхус" была заинтересована в услугах футболиста и следила за ним с 2022 года.

Актуальная рыночная стоимость Рамазана Оразова по оценке авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 450 тысяч евро.

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