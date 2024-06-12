Главное о Евро-2024: составы групп, расписание, фавориты

В ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому времени в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. NUR.KZ представляет ключевую информацию, которую важно знать перед началом турнира.

В матче открытия соперником хозяев соревнований станет сборная Шотландии. Единственная встреча первого игрового дня пройдет на "Альянц Арене" в Мюнхене. Финал чемпионата Европы 14 июля примет Олимпийский стадион в Берлине.

Всего матчи турнира пройдут на 10 аренах в стольких же городах Германии. Во время Евро-2024 не будут использоваться коммерческие названия спортивных объектов:

Олимпийский стадион (Берлин);

"Вестфаленштадион" (Дортмунд);

"Дюссельдорф Арена" (Дюссельдорф);

"Арена АуфШальке" (Гельзенкирхен);

"Франкфурт Арена" (Франкфурт-на-Майне);

"Фолькспаркштадион" (Гамбург);

"Кельн Штадиум" (Кельн);

"Лейпциг Штадиум" (Лейпциг);

"Арена Мюнхен" (Мюнхен);

"Штутгарт Арена" (Штутгарт).

Участники и составы групп

В третий раз в истории в финальной стадии чемпионата Европы сыграют 24 команды. Германия попала в число участников на правах хозяйки, остальные сборные пробились через отборочный турнир или стыковые матчи. Национальная команда Казахстана уступила Греции в полуфинале плей-офф за путевку на Евро-2024 в марте.

Участники соревнований разбиты на шесть групп. Две лучшие команды из каждого квартета гарантированно выйдут в плей-офф. Также в 1/8 финала пробьются четыре сильнейшие сборные из числа тех, которые займут третьи позиции в своих группах. Таким образом, после групповой стадии вылетят восемь из 24 команд.

Группы чемпионата Европы 2024 года по футболу. Фото: Официальный сайт УЕФА

Среди участников Евро-2024 есть два дебютанта. Ранее в этом турнире не выступали сборные Сербии и Грузии. Действующий чемпион Европы — Италия.

Фавориты

По усредненным оценкам букмекерских контор, победители прошлого Евро не входят в число главных претендентов на золото в этот раз. Согласно актуальным котировкам, пятерку фаворитов составляют Англия, Франция, Германия, Португалия и Испания.

Харри Кейн: Ettore Ferrari - Pool/Getty Images

Трансляции

Официальными вещателями Евро-2024 в Казахстане будут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Первый покажет все матчи, второй — часть из них.

Расписание

Церемония открытия Евро-2024 состоится за несколько минут до первой игры. Полный график матчей чемпионата Европы по казахстанскому времени представлен ниже. Для удобства мы используем официальную дату по немецкому часовому поясу для тех встреч, которые начинаются в полночь по Астане.

1 тур

14 июня. 00:00. Германия — Шотландия

15 июня. 18:00. Венгрия — Швейцария

15 июня. 21:00. Испания — Хорватия

15 июня. 00:00. Италия — Албания

16 июня. 18:00. Польша — Нидерланды

16 июня. 21:00. Словения — Дания

16 июня. 00:00. Сербия — Англия

17 июня. 18:00. Румыния — Украина

17 июня. 21:00. Бельгия — Словакия

17 июня. 00:00. Австрия — Франция

18 июня. 21:00. Турция — Грузия

18 июня. 00:00. Португалия — Чехия

2 тур

19 июня. 18:00. Хорватия — Албания

19 июня. 21:00. Германия — Венгрия

19 июня. 00:00. Шотландия — Швейцария

20 июня. 18:00. Словения — Сербия

20 июня. 21:00. Дания — Англия

20 июня. 00:00. Испания — Италия

21 июня. 18:00. Словакия — Украина

21 июня. 21:00. Польша — Австрия

21 июня. 00:00. Нидерланды — Франция

22 июня. 18:00. Грузия — Чехия

22 июня. 21:00. Турция — Португалия

22 июня. 00:00. Бельгия — Румыния

3 тур

23 июня. 00:00. Швейцария — Германия

23 июня. 00:00. Шотландия — Венгрия

24 июня. 00:00. Албания — Испания

24 июня. 00:00. Хорватия — Италия

25 июня. 21:00. Нидерланды — Австрия

25 июня. 21:00. Франция — Польша

25 июня. 00:00. Англия — Словения

25 июня. 00:00. Дания — Сербия

26 июня. 21:00. Словакия — Румыния

26 июня. 21:00. Украина — Бельгия

26 июня. 00:00. Грузия — Португалия

26 июня. 00:00. Чехия — Турция

1/8 финала

29 июня. 21:00 и 00:00

30 июня. 21:00 и 00:00

1 июля. 21:00 и 00:00

2 июля. 21:00 и 00:00

1/4 финала

5 июля. 21:00 и 00:00

6 июля. 21:00 и 00:00

1/2 финала

9 июля. 00:00

10 июля. 00:00

Финал

14 июля. 00:00

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