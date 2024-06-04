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Сборные Украины и Германии по футболу сыграли вничью перед Евро-2024

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Сборная Украины по футболу в 2024 году
Сборная Украины по футболу. Фото: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

Товарищеский матч между сборными Украины и Германии по футболу в преддверии чемпионата Европы 2024 года завершился вничью, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Макс Морлок Штадион" в Нюрнберге и завершилась без голов. На 89-й минуте форвард Артем Довбик после грубой ошибки вратаря Мануэля Нойера забил мяч в пустые ворота, но рефери не засчитал его из-за офсайда.

Для обеих команд матч стал частью подготовки к чемпионату Европы. Немцы на домашнем турнире сыграют в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Украинцы попали в группу E, где их соперниками будут Бельгия, Словакия и Румыния.

Результаты других товарищеских матчей игрового дня с участниками Евро-2024:

Гибралтар — Шотландия. 0:2

Хорватия — Северная Македония. 3:0

Албания — Лихтенштейн. 3:0

Англия — Босния и Герцеговина. 3:0

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111688-sbornye-ukrainy-i-germanii-po-futbolu-sygrali-vnichyu-pered-evro-2024/

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