Сборные Украины и Германии по футболу сыграли вничью перед Евро-2024

Товарищеский матч между сборными Украины и Германии по футболу в преддверии чемпионата Европы 2024 года завершился вничью, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Макс Морлок Штадион" в Нюрнберге и завершилась без голов. На 89-й минуте форвард Артем Довбик после грубой ошибки вратаря Мануэля Нойера забил мяч в пустые ворота, но рефери не засчитал его из-за офсайда.

Для обеих команд матч стал частью подготовки к чемпионату Европы. Немцы на домашнем турнире сыграют в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Украинцы попали в группу E, где их соперниками будут Бельгия, Словакия и Румыния.

Результаты других товарищеских матчей игрового дня с участниками Евро-2024:

Гибралтар — Шотландия. 0:2

Хорватия — Северная Македония. 3:0

Албания — Лихтенштейн. 3:0

Англия — Босния и Герцеговина. 3:0

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.