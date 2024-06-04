Сборные Украины и Германии по футболу сыграли вничью перед Евро-2024

Товарищеский матч между сборными Украины и Германии по футболу в преддверии чемпионата Европы 2024 года завершился вничью, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на "Макс Морлок Штадион" в Нюрнберге и завершилась без голов. На 89-й минуте форвард Артем Довбик после грубой ошибки вратаря Мануэля Нойера забил мяч в пустые ворота, но рефери не засчитал его из-за офсайда.
Для обеих команд матч стал частью подготовки к чемпионату Европы. Немцы на домашнем турнире сыграют в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Украинцы попали в группу E, где их соперниками будут Бельгия, Словакия и Румыния.
Результаты других товарищеских матчей игрового дня с участниками Евро-2024:
Гибралтар — Шотландия. 0:2
Хорватия — Северная Македония. 3:0
Албания — Лихтенштейн. 3:0
Англия — Босния и Герцеговина. 3:0
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111688-sbornye-ukrainy-i-germanii-po-futbolu-sygrali-vnichyu-pered-evro-2024/