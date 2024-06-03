"Казах, давай, ты должен забить": Нуралы Алип прокомментировал победу в Кубке России

Защитник сборной Казахстана по футболу, выступающий в санкт-петербургском ФК "Зенит", Нуралы Алип прокомментировал победу в Кубке России, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, ФК "Зенит" в матче за трофей обыграл "Балтику", а казахстанец в финале забил решающий мяч на 90+5 минуте.

"Я сам еще не верю, что забил этот решающий гол. Весь сезон Александр Геннадьевич Анюков (тренер команды прим. ред.) верил в меня, подходил, говорил, что я должен забить. И сегодня он сказал: "Казах, давай, последний матч сезона. Ты должен забить".

Я хочу посвятить его своей жене в самую первую очередь. Как я перешел сюда, она просила меня посвятить ей гол. Прошло три года, уже дочка родилась. Так что я жене, потом дочке посвящаю этот гол!", - заявил Нуралы Алип.

Отметим, что это первый гол 24-летнего казахстанца за "Зенит" в официальных матчах.

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