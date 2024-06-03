Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Казах, давай, ты должен забить": Нуралы Алип прокомментировал победу в Кубке России

Опубликовано:

Защитник ФК "Зенит" Нуралы Алип
Нуралы Алип: Официальный сайт ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана по футболу, выступающий в санкт-петербургском ФК "Зенит", Нуралы Алип прокомментировал победу в Кубке России, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, ФК "Зенит" в матче за трофей обыграл "Балтику", а казахстанец в финале забил решающий мяч на 90+5 минуте.

"Я сам еще не верю, что забил этот решающий гол. Весь сезон Александр Геннадьевич Анюков (тренер команды прим. ред.) верил в меня, подходил, говорил, что я должен забить. И сегодня он сказал: "Казах, давай, последний матч сезона. Ты должен забить".
Я хочу посвятить его своей жене в самую первую очередь. Как я перешел сюда, она просила меня посвятить ей гол. Прошло три года, уже дочка родилась. Так что я жене, потом дочке посвящаю этот гол!", - заявил Нуралы Алип.

Отметим, что это первый гол 24-летнего казахстанца за "Зенит" в официальных матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111334-kazah-davay-ty-dolzhen-zabit-nuraly-alip-prokommentiroval-pobedu-v-kubke-rossii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.