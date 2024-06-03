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Глава КФФ подтвердил интерес к экс-тренеру сборной России c историческим результатом

Опубликовано:

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images

Президент Казахстанской Федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов высказался о кандидатах на пост главного тренера национальной сборной, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

Напомним, 31 мая стало известно об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера казахстанской сборной. После этого инсайдер Иван Карпов сообщил, что приоритетным вариантом для национальной команды является экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.

Отметим, что специалист показал на домашнем чемпионате мира исторический результат и вывел россиян в четвертьфинал мундиаля.

Эту догадку официально и подтвердил глава КФФ.

"У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович - номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днем в понедельник", - сказал Барменкулов.

Имена остальных четырех кандидатов неизвестны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111043-glava-kff-podtverdil-interes-k-eks-treneru-sbornoy-rossii-c-istoricheskim-rezultatom/

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