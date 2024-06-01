В "Ахмате" прокомментировали будущее Адиева после ухода из сборной Казахстана

Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров высказался о продолжении сотрудничества с экс-наставником сборной Казахстана Магомедом Адиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, 31 мая в Казахстанской Федерации футбола официально объявили об уходе Адиева с занимаемого поста. Его контрактное соглашение с российским клубом завершается 1 июня.

"— Уход Магомеда Адиева из сборной означает, что он сделал выбор в пользу вашего клуба?

— В ближайшее время мы все объявим. Мы в процессе, осталось уладить некоторые формальности.

— Вы хотите оставить его на посту главного тренера?

— Конечно, заинтересованность есть", — заявил Айдамиров.

Под руководством Магомеда Мусаевича казахстанская сборная заняла третье место в группе квалификации на Евро-2024 и имела шансы на исторический выход в финальную часть турнира, однако команда проиграла в стыках, а ФК «Ахмат» избежал вылета из Российской премьер-лиги во второй дивизион.

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