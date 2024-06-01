Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В "Ахмате" прокомментировали будущее Адиева после ухода из сборной Казахстана

Опубликовано:

Главный тренер ФК "Ахмат" Магомед Адиев
Магомед Адиев: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров высказался о продолжении сотрудничества с экс-наставником сборной Казахстана Магомедом Адиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, 31 мая в Казахстанской Федерации футбола официально объявили об уходе Адиева с занимаемого поста. Его контрактное соглашение с российским клубом завершается 1 июня.

"— Уход Магомеда Адиева из сборной означает, что он сделал выбор в пользу вашего клуба?
— В ближайшее время мы все объявим. Мы в процессе, осталось уладить некоторые формальности.
Вы хотите оставить его на посту главного тренера?
— Конечно, заинтересованность есть", — заявил Айдамиров.

Под руководством Магомеда Мусаевича казахстанская сборная заняла третье место в группе квалификации на Евро-2024 и имела шансы на исторический выход в финальную часть турнира, однако команда проиграла в стыках, а ФК «Ахмат» избежал вылета из Российской премьер-лиги во второй дивизион.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2110638-v-ahmate-prokommentirovali-budushchee-adieva-posle-uhoda-iz-sbornoy-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.