"Барселона" официально объявила о назначении нового главного тренера

Экс-наставник национальной сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик официально представлен в качестве нового главного тренера ФК "Барселона", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, последние 2,5 года пост главного тренера в каталонском клубе занимал воспитанник и экс-капитан команды Хави Эрнандес. 24 мая было объявлено о досрочном расторжении контракта с испанцем.

Немецкий специалист стал преемником Хави, его контракт рассчитан 30 июня 2026 года.

59-летний Флик известен болельщикам "Барселоны" по разгрому от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019/20. Именно он руководил мюнхенцами в том триумфальном сезоне. Отметим, что в том сезоне команда стала чемпионом во всех шести национальных и международных турнирах, в которых принимала участие.

С 2021 по 2023 Флик был наставником сборной Германии, с которой провалился на чемпионате мира – 2022 и показал неубедительные результаты в товарищеских матчах перед домашним Евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.