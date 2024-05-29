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"Барселона" официально объявила о назначении нового главного тренера

Опубликовано:

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик
Жоан Лапорта и Ханс-Дитер Флик: www.fcbarcelona.com

Экс-наставник национальной сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик официально представлен в качестве нового главного тренера ФК "Барселона", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, последние 2,5 года пост главного тренера в каталонском клубе занимал воспитанник и экс-капитан команды Хави Эрнандес. 24 мая было объявлено о досрочном расторжении контракта с испанцем.

Немецкий специалист стал преемником Хави, его контракт рассчитан 30 июня 2026 года.

59-летний Флик известен болельщикам "Барселоны" по разгрому от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019/20. Именно он руководил мюнхенцами в том триумфальном сезоне. Отметим, что в том сезоне команда стала чемпионом во всех шести национальных и международных турнирах, в которых принимала участие.

С 2021 по 2023 Флик был наставником сборной Германии, с которой провалился на чемпионате мира – 2022 и показал неубедительные результаты в товарищеских матчах перед домашним Евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2109009-barselona-oficialno-obyavila-o-naznachenii-novogo-glavnogo-trenera/

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