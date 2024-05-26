Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кайрат" со счетом 9:0 выиграл первый матч Кубка лиги

Опубликовано:

Бразильский футболист Жоао Пауло
Жоао Пауло. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Футболисты алматинского "Кайрата" разгромили уральский "Акжайык" в домашнем матче первого тура группового этапа Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.

В составе "Кайрата" хет-трик оформил бразилец Жоао Пауло (38, 43, 74 минуты), по мячу забили казахстанцы Александр Широбоков (13), Вячеслав Швырев (33), Адилет Садыбеков (58, с пенальти), узбекистанец Иброхимхалил Юлдошев (28), бразилец Элдер Сантана (52) и грузин Гиорги Зария (79).

Победа позволила алматинцам набрать три очка и по дополнительным показателям возглавить таблицу группы А. "Акжайык" замыкает квартет, где также выступают петропавловский "Кызыл-Жар" и "Тараз". При этом команды из Уральска и Тараза представляют Первую лигу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2107128-kayrat-so-schetom-9-0-vyigral-pervyy-match-kubka-ligi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.