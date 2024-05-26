"Кайрат" со счетом 9:0 выиграл первый матч Кубка лиги

Футболисты алматинского "Кайрата" разгромили уральский "Акжайык" в домашнем матче первого тура группового этапа Кубка лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.

В составе "Кайрата" хет-трик оформил бразилец Жоао Пауло (38, 43, 74 минуты), по мячу забили казахстанцы Александр Широбоков (13), Вячеслав Швырев (33), Адилет Садыбеков (58, с пенальти), узбекистанец Иброхимхалил Юлдошев (28), бразилец Элдер Сантана (52) и грузин Гиорги Зария (79).

Победа позволила алматинцам набрать три очка и по дополнительным показателям возглавить таблицу группы А. "Акжайык" замыкает квартет, где также выступают петропавловский "Кызыл-Жар" и "Тараз". При этом команды из Уральска и Тараза представляют Первую лигу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.