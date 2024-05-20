"Ливерпуль" официально объявил имя нового главного тренера команды

Футбольный клуб "Ливерпуль" на своей странице в Instagram опубликовал официальное заявление о назначении нового главного тренера после ухода Юргена Клоппа, сообщает NUR.KZ.

Напомним, зимой Клопп объявил, что не будет продлевать контракт с клубом, он руководил мерсисайдцами с октября 2015 года. За девять лет "Нормальный" принес для клуба семь титулов, в том числе первое за 30 лет чемпионство в АПЛ и кубок Лиги чемпионов (дважды команда проигрывала в финале турнира).

Преемником Юргена Клоппа на этом посту станет нидерландский специалист Арне Слот.

"Мы можем объявить, что договорились с Арне Слотом о переходе в качестве нового главного тренера клуба, официально он займет эту должность 1 июня 2024 года, при условии получения разрешения на работу", - сообщают в пресс-службе "Ливерпуля".

45-летний Слот руководил ФК "Фейеноорд", с которым завоевал золото чемпионата Нидерландов, завоевал местный национальный кубок и выводил команду в финал Лиги конференций.

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