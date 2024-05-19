"Манчестер Сити" в рекордный четвертый раз подряд стал чемпионом Англии по футболу

Футбольный клуб "Манчестер Сити" стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24 и установил исторический рекорд, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье состоялись матчи последнего тура чемпионата, которые начались в одно время.

"Манчестер Сити" имел отрыв в два очка от лондонского "Арсенала" и сохранил лидерство благодаря победе со счетом 3:1 над столичным "Вест Хэмом".

Дубль в составе команды Хосепа Гвардиолы оформил Фил Фоден (2 и 18 минуты), еще один мяч забил Родри (59). У "Вест Хэма" отличился Мохаммед Кудус (42).

По итогам 38 туров "Манчестер Сити" набрал 91 очко. Команда четвертый раз подряд выиграла высшую лигу английского футбола, что произошло впервые в истории.

"Арсенал" также одержал победу в последнем туре. Лондонцы обыграли ливерпульский "Эвертон" со счетом 2:1 благодаря голам Такэхиро Томиясу и Кая Хаверца.

В активе столичной команды по итогам сезона 89 очков. Тройку сильнейших замкнул "Ливерпуль" с 82 баллами. Эти команды выступят от Англии в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, как и бирмингемская "Астон Вилла", которая заняла четвертое место в АПЛ.

В Чемпионшип (второй по силе дивизион английского футбола) по итогам сезона вылетели "Лутон Таун", "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед". Вместо них в АПЛ поднимутся "Лестер Сити", "Ипсвич Таун" и победитель матча между "Лидс Юнайтед" и "Саутгемптоном".

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