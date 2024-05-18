Трехкратный чемпион Казахстана упал на предпоследнее место в КПЛ

Футболисты астанинского "Жениса" потерпели поражение от кызылординского "Кайсара" в гостевом матче девятого Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Гани Муратбаева и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 22-й минуте забил белорусский защитник Руслан Юденков, замкнувший передачу черногорского коллеги по амплуа Йована Пайовича.

Победа позволила "Кайсару" продлить беспроигрышную серию в КПЛ до пяти матчей. После восьми встреч кызылординцы набрали девять очков и поднялись на девятое место. Однако по итогам тура их может опередить петропавловский "Кызыл-Жар".

"Женис" потерпел третье поражение подряд. Астанчане с семью очками после девяти матчей опустились на 12-ю позицию. При этом по итогам тура трехкратных чемпионов Казахстана может опередить карагандинский "Шахтер", замыкающий таблицу.

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