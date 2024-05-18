"Актобе" и "Ордабасы" сыграли вничью в матче КПЛ

Футболисты "Актобе" на своем поле сыграли вничью с шымкентским "Ордабасы" в матче девятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кобланды батыра и завершилась без забитых мячей. Десять дней назад команды играли в 1/4 финала Кубка Казахстана, и тогда в дополнительное время волевую победу одержал "Актобе".

Благодаря ничьей в матче КПЛ "красно-белые" с 15 очками вышли на единоличное первое место в таблице. Однако по итогам тура их могут обогнать талдыкорганский "Жетысу", костанайский "Тобол", а также семейский "Елимай" или алматинский "Кайрат".

В активе "Ордабасы" теперь 13 очков. Шымкентцы поднялись на четвертую позицию, но могут опуститься ниже по итогам тура.

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