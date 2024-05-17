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Стало известно, какую зарплату получает Лионель Месси

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Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi

Появилась информация о зарплатах игроков МЛС, среди которых у именитого нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси самый высокий оклад в лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

У капитана сборной Аргентины официальный оклад в американском клубе - 12 млн. долларов США.

Топ-10 игроков с самым высоким окладом:

  • 1. Лионель Месси («Интер Майами») — $ 12 млн.
  • 2. Серхио Бускетс («Интер Майами») — $ 8,5 млн.
  • 3. Лоренцо Инсинье («Торонто») — $ 7,5 млн.
  • 4. Шердан Шакири («Чикаго Файр») — $ 7,35 млн.
  • 5. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз») — $ 5,4 млн.
  • 6. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — $ 4,75 млн.
  • 7. Себастьян Дриусси («Остин») — $ 4,5 млн.
  • 8. Кристиан Бентеке («Ди-Си Юнайтед») — $ 4,25 млн.
  • 9. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») — $ 4 млн.
  • 10. Хани Мухтар («Нэшвилл») — $ 3,8 млн.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 16 результативными передачами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2102348-stalo-izvestno-kakuyu-zarplatu-poluchaet-lionel-messi/

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