Стало известно, какую зарплату получает Лионель Месси

Появилась информация о зарплатах игроков МЛС, среди которых у именитого нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси самый высокий оклад в лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

У капитана сборной Аргентины официальный оклад в американском клубе - 12 млн. долларов США.

Топ-10 игроков с самым высоким окладом:

1. Лионель Месси («Интер Майами») — $ 12 млн.

2. Серхио Бускетс («Интер Майами») — $ 8,5 млн.

3. Лоренцо Инсинье («Торонто») — $ 7,5 млн.

4. Шердан Шакири («Чикаго Файр») — $ 7,35 млн.

5. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз») — $ 5,4 млн.

6. Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — $ 4,75 млн.

7. Себастьян Дриусси («Остин») — $ 4,5 млн.

8. Кристиан Бентеке («Ди-Си Юнайтед») — $ 4,25 млн.

9. Карлес Хиль («Нью-Инглэнд Революшн») — $ 4 млн.

10. Хани Мухтар («Нэшвилл») — $ 3,8 млн.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 16 результативными передачами.

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