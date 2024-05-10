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"Аким поддержал команду": наставник "Ордабасы" – о поражении от "Актобе" в 1/4 финала Кубка Казахстана

Опубликовано:

Александр Седнев
Александр Седнев. Фото: fcordabasy.kz

Главный тренер шымкентского ФК "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал поражение от "Актобе" в четвертьфинале Кубка Казахстана, передает Sport Plus Qazaqstan.

Напомним, что матч в Шымкенте завершился победой гостей со счетом 2:1.

"…К сожалению, нам в какой-то мере и не повезло, потому что в основное время, мне казалось, что мы выглядели чуть попредпочтительнее, хотя соперник выглядел очень достойно и видно, что эта команда может в любой момент создать момент из ничего. В принципе, так и произошло.

Для нас это такое испытание в такое время, очень много событий происходит вокруг нашей команды. Аким зашел и поддержал команду и футболистов. Наверное, это тот момент, когда игрокам нужна помощь и поддержка. Надеюсь, мы адекватно оценим ту ситуацию, в которой мы находимся. Сделаем все возможное, чтобы вернуть свои позиции…", - заявил наставник команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097971-akim-podderzhal-komandu-nastavnik-ordabasy-o-porazhenii-ot-aktobe-v-1-4-finala-kubka-kazahstana/

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