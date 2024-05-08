Пенальти на последних минутах вывел "Фиорентину" в финал Лиги конференций

8 мая состоялся ответный матч полуфинальной стадии Лиги конференций УЕФА, в котором футбольный клуб "Брюгге" на своем поле сыграл с "Фиорентиной", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Вторая встреча завершилась результативной ничьей, обе команды забили по одному голу. Счет в матче открыл 23-летний защитник хозяев поля Максим Де Кейпер, ему удалось поразить ворота соперника на 20-й минуте.

Ответный гол "Фиорентина" забила усилиями аргентинского форварда Лукаса Бельтрана. Нападающие реализовал пенальти на 85-й минуте и вывел свою команду в финал еврокубка.

Напомним, что первая встреча завершилась в пользу итальянского клуба, 3 мая "фиалки" забрали победу в голевой перестрелке на своем поле со счетом 3:2.

Второй финалист в матче "Олимпиакос" – "Астон Вилла" определится 10 мая.

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