Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пенальти на последних минутах вывел "Фиорентину" в финал Лиги конференций

Опубликовано:

Игроки ФК "Фиорентина"
Игроки ФК "Фиорентина" : Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

8 мая состоялся ответный матч полуфинальной стадии Лиги конференций УЕФА, в котором футбольный клуб "Брюгге" на своем поле сыграл с "Фиорентиной", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Вторая встреча завершилась результативной ничьей, обе команды забили по одному голу. Счет в матче открыл 23-летний защитник хозяев поля Максим Де Кейпер, ему удалось поразить ворота соперника на 20-й минуте.

Ответный гол "Фиорентина" забила усилиями аргентинского форварда Лукаса Бельтрана. Нападающие реализовал пенальти на 85-й минуте и вывел свою команду в финал еврокубка.

Напомним, что первая встреча завершилась в пользу итальянского клуба, 3 мая "фиалки" забрали победу в голевой перестрелке на своем поле со счетом 3:2.

Второй финалист в матче "Олимпиакос" – "Астон Вилла" определится 10 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097701-penalti-na-poslednih-minutah-vyvel-fiorentinu-v-final-ligi-konferenciy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.