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"Ордабасы" объявил об отставке президента клуба

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Казахстанский футбольный функционер Бауыржан Абдубаитов
Бауыржан Абдубаитов. Фото: Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Пресс-служба шымкентского "Ордабасы" в официальном Instagram-аккаунте заявила, что Бауыржан Абдубаитов покинул пост президента футбольного клуба, передает NUR.KZ.

Функционер сам подал в отставку по состоянию здоровья. Он занимал должность президента "Ордабасы" с февраля 2022 года. Под его руководством шымкентский клуб в прошлом сезоне впервые стал чемпионом Казахстана, а годом ранее выиграл национальный Кубок.

"Коллектив "Ордабасы" благодарит вас за проделанную работу и желает приумножения успехов и новых достижений в будущем. Бауыржан Тойшыбекович, спасибо большое!" — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне "Ордабасы" после семи туров занимает седьмую позицию в Казахстанской премьер-лиге. Также команда пробилась в четвертьфинал Кубка страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097347-ordabasy-obyavil-ob-otstavke-prezidenta-kluba/

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