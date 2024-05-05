Клуб Аймбетова прервал четырехматчевую серию без побед

Турецкий футбольынй клуб «Адана Демирспор», в котором выступает казахстанский нападающий Абат Аймбетов, одержал победу в матче 35-го тура местной Суперлиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Адана" в гостях одержала победу с минимальной разницей в счете над ФК "Истанбулспор". Единственный гол в данном матче забил турецко-нидерландский форвард Юсуф Бараси, реализовавший момент на десятой минуте.

Матч завершился со счетом 1:0.

Сам Абат Аймбетов на поле не появился, главный тренер команды Хикмет Караман принял решение оставить казахстанца в запасе.

"Адана Демирспор" занимает 11-ю позицию в таблице национального турецкого чемпионата, клуб набрал 44 очка в 35 играх, победа над "Истанбулспором" стала для одноклубников Аймбетова первой за последние пять матчей.

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