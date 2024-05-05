Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Клуб Аймбетова прервал четырехматчевую серию без побед

Опубликовано:

Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: instagram.com/adskulubu/

Турецкий футбольынй клуб «Адана Демирспор», в котором выступает казахстанский нападающий Абат Аймбетов, одержал победу в матче 35-го тура местной Суперлиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Адана" в гостях одержала победу с минимальной разницей в счете над ФК "Истанбулспор". Единственный гол в данном матче забил турецко-нидерландский форвард Юсуф Бараси, реализовавший момент на десятой минуте.

Матч завершился со счетом 1:0.

Сам Абат Аймбетов на поле не появился, главный тренер команды Хикмет Караман принял решение оставить казахстанца в запасе.

"Адана Демирспор" занимает 11-ю позицию в таблице национального турецкого чемпионата, клуб набрал 44 очка в 35 играх, победа над "Истанбулспором" стала для одноклубников Аймбетова первой за последние пять матчей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2096309-klub-aymbetova-prerval-chetyrehmatchevuyu-seriyu-bez-pobed/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.