Клуб Аймбетова прервал четырехматчевую серию без побед

Турецкий футбольынй клуб «Адана Демирспор», в котором выступает казахстанский нападающий Абат Аймбетов, одержал победу в матче 35-го тура местной Суперлиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.
"Адана" в гостях одержала победу с минимальной разницей в счете над ФК "Истанбулспор". Единственный гол в данном матче забил турецко-нидерландский форвард Юсуф Бараси, реализовавший момент на десятой минуте.
Матч завершился со счетом 1:0.
Сам Абат Аймбетов на поле не появился, главный тренер команды Хикмет Караман принял решение оставить казахстанца в запасе.
"Адана Демирспор" занимает 11-ю позицию в таблице национального турецкого чемпионата, клуб набрал 44 очка в 35 играх, победа над "Истанбулспором" стала для одноклубников Аймбетова первой за последние пять матчей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2096309-klub-aymbetova-prerval-chetyrehmatchevuyu-seriyu-bez-pobed/