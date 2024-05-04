"Барселона" принесла "Реалу" рекордное 36-е чемпионство в Ла Лиге

Мадридский "Реал" в рекордный 36-й раз завоевал титул чемпиона Ла Лиги за четыре тура до окончания национального футбольного первенства, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче 36-го тура «королевский клуб» на своем поле одержал разгромную победу над ФК "Кадис" со счетом 3:0. Счет был открыт лишь во втором тайме. Голами в чемпионском матче отметились Браим Диас (51-я минута), Джуд Беллингем (68), Хоселу (90+3).

В параллельном матче главный конкурент "сливочных" – каталонская "Барселона" уступила "Жироне" в голевой перестрелке со счетом 4:2. После этого поражения подопечные Хави Эрнандеса потеряли вторую строчку в таблице и все шансы на чемпионскую гонку.

"Реал" в 34-м туре набрал 87 очков, у "Жироны", теперь идущей на втором месте, в активе 74 очка.

Мадридский клуб является рекордсменом по завоеванным титулам чемпионата Испании, у конкурирующей "Барселоны" 27 кубков Ла Лиги за всю историю.

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