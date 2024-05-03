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11 голов забили команды в первых матчах полуфинала Лиги конференций

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Игроки ФК "Олимпиакос"
Игроки ФК "Олимпиакос": James Baylis - AMA/Getty Images

11 голов было забито в рамках первых матчей полуфинальной стадии Лиги конференций УЕФА, где "Фиорентина" встретилась с "Брюгге", а "Астон Вилла" сыграла с "Олимпиакосом", сообщает корреспондент NUR.KZ.

На стадионе "Вилла Парк" в английском Бирмингеме футбольный клуб "Астон Вилла" потерпел поражение в первом матче полуфинала Лиги конференций против греческого "Олимпиакоса".

В составе английской команды отметились Олли Уоткинс (45+1) и Мусса Диаби (52). Победу "Олимпиакосу" принес хет-трик А.ба эль-Кааби (16, 29, 56), еще один гол забил Сантьяго Эссе, поразивший ворота хозяев поля на 67-й минуте.

"Астон Вилла" – "Олимпиакос" 2:4

В параллельном матче за путевку в финал турнира поборолись итальянская "Фиорентина" и бельгийский ФК "Брюгге".

Первый гол в данной встрече был забит уже на пятой минуте, Риккардо Соттил огорчил "Брюгге", после чего победу "Фиорентине" принесли забитые мячи Андреа Белотти (37) и Мбала Нзола (90+1).

Гостям удалось дважды ответить. На 17-й минуте пенальти реализовал Ханс Ванакен, на 63-й забил Игор Тиаго.

"Фиорентина" – "Брюгге" 3:2

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2095049-11-golov-zabili-komandy-v-pervyh-matchah-polufinala-ligi-konferenciy/

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