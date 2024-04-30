Объявлены стартовые составы "Баварии" и "Реала" на первый матч полуфинала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал" объявили стартовые составы на первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет на "Альянц Арене", сообщает корреспондент NUR.KZ.
Состав "Баварии"
Вратарь: Нойер;
Защитники: Мазрауи, Ким, Дайер, Киммих;
Полузащитники: Горецка, Мюллер, Лаймер;
Нападающие: Мусиала, Кейн, Сане;
Главный тренер: Томас Тухель.
Состав "Реала"
Вратарь: Лунин;
Защитники: Менди, Рюдигер, Начо, Васкес;
Полузащитники: Кроос, Чуамени, Вальверде;
Нападающие: Винисиус, Беллингем, Родриго;
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Первый полуфинальный матч пройдет в Германии и стартует в ночь с 30 апреля на 1 мая, в 00:00 по казахстанскому времени.
Ответная игра в столице Испании Мадриде состоится в ночь с 8 на 9 мая в аналогичное время.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2094077-obyavleny-startovye-sostavy-bavarii-i-reala-na-pervyy-match-polufinala-ligi-chempionov/