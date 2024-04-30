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Объявлены стартовые составы "Баварии" и "Реала" на первый матч полуфинала Лиги чемпионов

Опубликовано:

Футболист "Баварии" Харри Кейн
Футболист "Баварии" Харри Кейн: Silas Schueller/DeFodi Images via Getty Images

Мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал" объявили стартовые составы на первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет на "Альянц Арене", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Состав "Баварии"

Вратарь: Нойер;

Защитники: Мазрауи, Ким, Дайер, Киммих;

Полузащитники: Горецка, Мюллер, Лаймер;

Нападающие: Мусиала, Кейн, Сане;

Главный тренер: Томас Тухель.

Состав "Реала"

Вратарь: Лунин;

Защитники: Менди, Рюдигер, Начо, Васкес;

Полузащитники: Кроос, Чуамени, Вальверде;

Нападающие: Винисиус, Беллингем, Родриго;

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Первый полуфинальный матч пройдет в Германии и стартует в ночь с 30 апреля на 1 мая, в 00:00 по казахстанскому времени.

Ответная игра в столице Испании Мадриде состоится в ночь с 8 на 9 мая в аналогичное время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2094077-obyavleny-startovye-sostavy-bavarii-i-reala-na-pervyy-match-polufinala-ligi-chempionov/

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