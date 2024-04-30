Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Скандально известный экс-капитан сборной России Артем Дзюба может перейти в клуб КПЛ

Опубликовано:

Артем Дзюба
Артем Дзюба. Фото: gettyimages.com

Бывший капитан сборной России по футболу нападающий Артем Дзюба в летнее трансферное окно может перейти в стан казахстанского клуба, сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAL".

По информации источника, этим летом российский форвард может пополнить ряды футбольного клуба "Актобе". Сообщается, что для полноценной реализации задуманного на поле необходим большой форвард.

На данный момент 35-летний Артем Дзюба выступает в составе московского ФК "Локомотив". В текущем сезоне игрок принял участие в 26 матчах Российской премьер-лиги и Кубка России, в которых он забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Футболист оценивается 2,8 миллиона евро, что составляет более 1,3 миллиарда тенге по курсу на момент публикации.

Источник также сообщает, что в московской команде готовы отпустить Дзюбу. Его контракт истекает 30 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2094056-skandalno-izvestnyy-eks-kapitan-sbornoy-rossii-artem-dzyuba-mozhet-pereyti-v-klub-kpl/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.