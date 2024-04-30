Скандально известный экс-капитан сборной России Артем Дзюба может перейти в клуб КПЛ

Бывший капитан сборной России по футболу нападающий Артем Дзюба в летнее трансферное окно может перейти в стан казахстанского клуба, сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAL".

По информации источника, этим летом российский форвард может пополнить ряды футбольного клуба "Актобе". Сообщается, что для полноценной реализации задуманного на поле необходим большой форвард.

На данный момент 35-летний Артем Дзюба выступает в составе московского ФК "Локомотив". В текущем сезоне игрок принял участие в 26 матчах Российской премьер-лиги и Кубка России, в которых он забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Футболист оценивается 2,8 миллиона евро, что составляет более 1,3 миллиарда тенге по курсу на момент публикации.

Источник также сообщает, что в московской команде готовы отпустить Дзюбу. Его контракт истекает 30 июня.

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