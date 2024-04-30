18-летний казахстанский футболист официально стал игроком клуба Роналдо

18-летний футболист юношеской сборной Казахстана Мохаммед Енсебаев официально подписал контракт с молодежной командой испанского ФК "Реал Вальядолид", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Полузащитник Моха 2005 года рождения из Семея пополнил состав молодежки "Реал Вальядолид".

Игрок из Казахстана прибывает бесплатно и подписал контракт с командой на три сезона.

Добро пожаловать, Мохаммед!" - сообщается в пресс-службе испанского клуба.

О том, что казахстанец проходил просмотр в команду, СМИ сообщали еще зимой прошлого года, однако официально о подписании профессионального контракта было объявлено сегодня.

Основное амплуа Енсебаева — центральный полузащитник, его актуальная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.

Отметим, что одним из совладельцев нового клуба казахстанца является бразильский экс-футболист Роналдо, известный по прозвищу "Зубастик".

Основная команда "Вальядолида" на данный момент идет на втором месте во втором испанском дивизионе и имеет высокие шансы на выход в Ла Лигу по окончании текущего сезона.

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