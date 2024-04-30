"Хотел зарабатывать, не напрягаясь": легионер рассказал о причинах перехода в КПЛ из европейского клуба

Бывший нападающий футбольного клуба "Атырау" Нсунгуси Джуниор Эффионг в интервью для Meta-ratings.kz назвал причину, по которой перешел в казахстанскую команду.

24-летний нигериец перешел в стан "нефтяников" из датского ФК "Кеге" в марте прошлого года на правах аренды. Эффионг сыграл за "Атырау" в 31-м матче, в которых отметился 12-ю результативными действиями (9 голов и 3 ассиста).

"…Для меня не были важны деньги. Я хотел найти что-то другое, так как датский чемпионат уже был скучным для меня. Искал что-то легкое, где можно было бы зарабатывать, не напрягаясь. "Атырау" как раз-таки стал таким местом", – заявил спортсмен.

Нынешним клубом футболиста является узбекистанский "Нефтчи", куда африканец перешел за 125 тысяч евро. Актуальная трансферная стоимость Нсунгуси Джуниора Эффионга по оценке портала Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

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