Бывший футболист сборной Казахстана перешел в "Ордабасы" после дисквалификации за допинг

Айбол Абикен по окончании дисквалификации за допинг подписал контракт с действующим чемпионом Казахстана по футболу шымкентским "Ордабасы", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление клуба.

Срок соглашения не раскрывается. За "Ордабасы" 27-летний футболист будет выступать под шестым номером.

Летом 2022 года Абикен был отстранен за нарушение антидопинговых правил — его пробы показали наличие запрещенного вещества. Изначально на спортсмена наложили четырехлетнюю дисквалификацию, но затем срок вдвое сократили.

Абикен — воспитанник алматинского "Кайрата", в составе которого он стал чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны. Также полузащитник выступал за "Аксу", а после дисквалификации играл за SD Family в медийной футбольной лиге.

В составе национальной сборной Казахстана Абикен провел 14 матчей и забил один мяч. На момент дисквалификации его трансферная стоимость оценивалась в 1 миллион евро.

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