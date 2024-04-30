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"Нужно забыть эту игру": Оразов – о внезапном поражении "Актобе" аутсайдеру в матче КПЛ

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Казахстанский футболист Рамазан Оразов
Рамазан Оразов. Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Полузащитник ФК "Актобе" Рамазан Оразов прокомментировал сенсационное поражение своей команды в матче 6-го тура чемпионата Казахстана с "Жетысу", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

28 апреля "Актобе" в гостях уступил талдыкорганскому клубу со счетом 2:1, после этого матча три команды занимают лидерские строчки в таблице премьер-лиги с одинаковым количеством очков.

"Получилось не то, что мы хотели. Мы настраивались на „Жетысу“ как на соперника, который играет в закрытый футбол. У них есть качественные игроки. Считаю, что может быть, у кого-то был какой-то недонастрой. Не хочу находить отговорки, проиграли — будем работать над ошибками... Нужно забыть эту игру и готовиться к „Астане“. Следующая игра очень важная, первая домашняя на „Центральном" стадионе. Настраиваемся только на победу, ждем полные трибуны, и надеюсь, все будет хорошо", — сказал футболист.

Матч "Актобе" – "Астана" состоится 4 мая, в 19:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2093324-nuzhno-zabyt-etu-igru-orazov-o-vnezapnom-porazhenii-aktobe-autsayderu-v-matche-kpl/

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