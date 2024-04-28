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Неожиданное поражение "Актобе" вывело в лидеры чемпионата Казахстана новую команду

Опубликовано:

Игроки ФК "Актобе" и ФК "Жетысу"
Игроки ФК "Актобе" и ФК "Жетысу": Пресс-служба QFL

Лидер таблицы чемпионата Казахстана по футболу "Актобе" потерпел сенсационное поражение в матче шестого тура против "Жетысу", сообщает корреспондент NUR.KZ.

На Центральном стадионе города Талдыкорган состоялась встреча местной команды "Жетысу" и идущего на первом месте "Актобе".

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. Первый гол забил белорусский полузащитник "Жетысу" Антон Шрамченко, поразивший ворота гостей на 19-й минуте. Ответный гол забил легионер "красно-белых" хорват Матео Барач (50).

Победный мяч в ворота соперника отправил казахстанский полузащитник Асхат Балтабеков (70-я минута).

После этого матча "Актобе" сохранил за собой лидерскую позицию. Подопечные Дмитрия Парфенова набрали 10 очков в пяти играх, ближайший преследователь – "Астана" – имеет аналогичное количество баллов при шести проведенных матчах.

Отметим, что победа вывела "Жетысу" в топ-3 нынешнего розыгрыша КПЛ. Клуб также набрал 10 очков в пяти встречах, однако находится ниже в таблице из-за разницы забитых и пропущенных мячей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092550-neozhidannoe-porazhenie-aktobe-vyvelo-v-lidery-chempionata-kazahstana-novuyu-komandu/

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