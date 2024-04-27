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Состоялась жеребьевка нового казахстанского турнира на миллион долларов

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Болельщики сборной Казахстана по футболу
Болельщики сборной Казахстана по футболу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Qazaqstan Football League на официальном сайте опубликовала результаты жеребьевки нового турнира в казахстанском футболе — Кубка лиги, передает NUR.KZ.

За трофей поборются 16 команд. Три из них представляют Первую лигу, остальные — Казахстанскую премьер-лигу.

На групповой стадии они будут разбиты на четыре квартета. Победители выйдут в полуфинал, затем состоится решающий матч.

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

  • Группа A: "Кайрат" (Алматы), "Акжайык" (Уральск), "Тараз", "Кызыл-Жар" (Петропавловск);
  • Группа B: "Актобе", "Кайсар" (Кызылорда), "Женис" (Астана), "Тобол" (Костанай);
  • Группа C: "Елимай" (Семей), "Туран" (Туркестан), "Атырау", "Ордабасы" (Шымкент);
  • Группа D: "Каспий" (Актау), "Шахтер" (Караганда), "Жетысу" (Талдыкорган), "Астана.

В рамках Кубка лиги разыграют рекордный призовой фонд в истории казахстанского футбола — 1 миллион долларов (более 440 миллионов тенге по нынешнему курсу). Максимальный заработок клуба, то есть при победах во всех матчах, составит 134 миллиона тенге.

Игры группового этапа запланированы на 25-26 мая (1-й тур), 6-7 июля (2-й тур) и 20-21 июля (3-й тур). Полуфиналы состоятся 10-11 августа и 30 октября, а финал пройдет 24 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092274-sostoyalas-zherebevka-novogo-kazahstanskogo-turnira-na-million-dollarov/

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