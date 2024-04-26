Новая команда Магомеда Адиева покинула зону вылета РПЛ на фоне скандального отравления игроков соперника

Главный тренер сборной Казахстана и ФК "Ахмат" одержал вторую победу в качестве наставника грозненского клуба в игре 21-го тура РПЛ с "Сочи", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Перед игрой наставник "Сочи" Роберт Морено в интервью для "Матч ТВ" заявил, что 14 футболистов его команды отравились.

"…После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея.

Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации. Несколько игроков "Сочи" сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить", - заявил коуч перед матчем.

Клуб выступил не основным составом.

Сообщается, что Морено просил перенести гостевую встречу с "Ахматом" из-за данного инцидента, однако матч состоялся в срок, за исключением семиминутной задержки стартового свистка.

Игра между "Ахматом" и "Сочи" завершилась минимальной победой грозненцев со счетом 1:0, единственный гол забил Лечи Садулаев (30-я минута).

Эта победа стала второй для Магомеда Адиева на посту тренера "Ахмата" и позволила клубу покинуть зону вылета из высшего дивизиона, всего он провел у руля команды четыре матча.

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