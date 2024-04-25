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Главный тренер "Барселоны" Хави официально определился со своим будущим в клубе

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Хави и Лионель Месси
Хави и Лионель Месси. Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Главный тренер ФК "Барселона" испанец Хави Эрнандес продолжит официально продолжит работу в каталонском клубе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, что в январе текущего года специалист объявил, что покинет свой пост после упущенной победы в матче Ла Лиги против "Вильярреала" (3:5).

"Мое первоначальное решение было правильным на тот момент, потому что нам, конечно, нужно было изменить курс. Но сейчас ситуация другая. Я чувствую себя достаточно сильным, чтобы продолжать строить этот проект. Возможно, мы не достигли целей по завоеванию трофеев, которые мы поставили перед собой. в этом сезоне, но есть надежда на следующий сезон, и я думаю, что мы очень близки к достижению больших целей".

Он останется у руля команды минимум еще на один сезон. Действующий контракт Хави с "Барселоной" рассчитан до лета 2025 года.

"Игроки верят в меня, они выразили мне свое соучастие и поддержку, они убедили меня передумать. Болельщики также поддержали меня, и это также привело к переоценке моих мыслей. Я благодарю их за всю их поддержку и любовь", - заявил тренер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2091380-glavnyy-trener-barselony-havi-oficialno-opredelilsya-so-svoim-budushchim-v-klube/

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