"Интер" одержал победу в драматичном миланском дерби и досрочно стал чемпионом Италии

Футбольный клуб "Интер" в матче 33-го тура итальянской Серии А одержал победу над "Миланом" в принципиальном противостоянии и завоевал титул чемпиона страны, сообщает NUR.KZ.

Счет в чемпионском матче открыл центральный защитник "Интера" Франческо Анчерби (18-я минута). Французский нападающий Маркус Тюрам увеличил отрыв, реализовав момент на 49-й минуте.

Единственный ответный гол "Милана" забил Фикайо Томори (80), однако этого для победы оказалось недостаточно и "красно-черные" упустили все шансы на золотые медали национального чемпионата в этом сезоне.

"Интер" по итогу 33 матчей набрал 86 очков, идущий на втором месте «Милан» отстал на 17 очков, за оставшиеся пять игр команда сможет набрать максимум 15.

Подопечные Симоне Индзаги завоевали двадцатый чемпионский титул за всю историю "Интернационале".

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