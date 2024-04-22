Президент "Барселоны" сделал заявление о переигровке матча с "Реалом" после спорного эпизода

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что будет требовать переигровки матча 32-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала", сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Реал" одержал победу над "Барселоной" со счетом 3:2, это позволило "сливочным" увеличить разрыв от каталонцев в турнирной таблице до 11 очков.

На 28-й минуте встречи случился эпизод, который стал причиной такого заявления со стороны Лапорты. Игрок "Барселоны" Ламине Ямал замкнул навес ворота соперника, однако арбитр встречи не посчитал данный момент за взятие ворот.

"Мы немедленно обратимся в Технический комитет арбитров и Испанскую федерацию футбола с просьбой предоставить нам все кадры, сделанные во время игры. Если подтвердится, что это был легитимный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровку матча. Такое уже было в одном из европейских чемпионатов из-за ошибки VAR", - заявил президент "Барселоны".

Отметим, что это второе поражение "сине-гранатовых" подряд после неудачного выступления в ответном 1/4 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".

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