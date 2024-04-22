"Реал" вырвал победу у "Барселоны" и увеличил отрыв в чемпионской гонке до 11 очков

Мадридский "Реал" на своем поле одержал волевую победу над "Барселоной" в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу и укрепил лидерство в турнире, передает NUR.KZ.
Встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У мадридцев с пенальти отличился Винисиус Жуниор (18 минута), а с игры забили Лукас Васкес (73) и Джуд Беллингем (90+3). В составе каталонцев авторами голов стали Андреас Кристенсен (6) и Фермин Лопес (69).
Победа позволила "Реалу" набрать 81 очко и закрепиться на первом месте в Ла Лиге. Отрыв от "Барселоны", которая остается ближайшим преследователем мадридцев, теперь составляет 11 баллов.
Кроме того, "Реал" выиграл четыре последних официальных Эль-Класико, в том числе три — в нынешнем сезоне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2088614-real-vyrval-pobedu-u-barselony-i-uvelichil-otryv-v-chempionskoy-gonke-do-11-ochkov/