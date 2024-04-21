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Гол с пенальти определил исход матча КПЛ между "Жетысу" и "Шахтером"

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Казахстанский футболист Серикжан Мужиков
Серикжан Мужиков. Фото: Пресс-служба ФК "Жетысу"

Футболисты талдыкорганского "Жетысу" на своем поле обыграли карагандинский "Шахтер" в рамках пятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Жетысу" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на третьей компенсированной к первому тайму минуте забил Серикжан Мужиков. Капитан хозяев реализовал пенальти, который главный арбитр назначил после просмотра видеоповтора.

Победа позволила "Жетысу" набрать семь очков после четырех матчей. Команда догнала в турнирной таблице "Астану" и семейский "Елимай", но уступает им по дополнительным показателям и занимает восьмое место.

"Шахтер" проиграл четыре из пяти встреч в КПЛ. Карагандинцы с тремя очками располагаются на 12-й позиции, опережая только кызылординский "Кайсар" (один балл).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2088596-gol-s-penalti-opredelil-ishod-matcha-kpl-mezhdu-zhetysu-i-shahterom/

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