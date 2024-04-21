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Нуралы Алип помог "Зениту" приблизиться к победе в чемпионате России

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, одержали очередную победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает NUR.KZ.

В рамках 25-го тура команда на своем поле обыграла "Оренбург" со счетом 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил бразилец Клаудиньо с передачи колумбийца Матео Кассьеры.

Алип провел на поле весь матч и помог хозяевам не пропустить.

Благодаря победе "Зенит" набрал 50 очков после 24 встреч и сохранил отрыв от ближайшего преследователя — "Краснодара" (46).

Санкт-петербургская команда близка в шестому подряд титулу в РПЛ. Алип выступает за "Зенит" с февраля 2022 года, он дважды становился чемпионом России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2088593-nuraly-alip-pomog-zenitu-priblizitsya-k-pobede-v-chempionate-rossii/

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