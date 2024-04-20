Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два удаления и сенсация: Магомед Адиев одержал первую победу в российской команде

Опубликовано:

Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Грозненский "Ахмат" обыграл московский ЦСКА в матче чемпионата России по футболу и одержал первую победу под руководством главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева, передает NUR.KZ.

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги прошла в столице страны и завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. У ЦСКА с пенальти отличился Федор Чалов (63 минута). В составе "Ахмата" мячи забили Мохамед Конате (79) и Бернард Бериша (87).

Хозяева заканчивали матч вдевятером. Красные карточки получили Виллиан Роша (19) и Игорь Дивеев (90).

Победа стала для Адиева первой на посту главного тренера "Ахмата". Ранее под руководством российского специалиста команда потерпела два поражение, в том числе одно разгромное.

Грозненцы прервали серию из четырех проигранных матчей. Победа позволила "Ахмату" набрать 23 очка и подняться из зоны вылета на 14-е место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2088347-dva-udaleniya-i-sensatsiya-magomed-adiev-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-rossiyskoy-komande/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.