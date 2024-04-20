Два удаления и сенсация: Магомед Адиев одержал первую победу в российской команде

Грозненский "Ахмат" обыграл московский ЦСКА в матче чемпионата России по футболу и одержал первую победу под руководством главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева, передает NUR.KZ.

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги прошла в столице страны и завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. У ЦСКА с пенальти отличился Федор Чалов (63 минута). В составе "Ахмата" мячи забили Мохамед Конате (79) и Бернард Бериша (87).

Хозяева заканчивали матч вдевятером. Красные карточки получили Виллиан Роша (19) и Игорь Дивеев (90).

Победа стала для Адиева первой на посту главного тренера "Ахмата". Ранее под руководством российского специалиста команда потерпела два поражение, в том числе одно разгромное.

Грозненцы прервали серию из четырех проигранных матчей. Победа позволила "Ахмату" набрать 23 очка и подняться из зоны вылета на 14-е место.

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