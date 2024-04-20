Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Один гол решил исход матча трехкратного чемпиона Казахстана по футболу

Опубликовано:

Момент матча "Жениса" и "Турана" в КПЛ
Момент матча "Жениса" и "Турана". Фото: Пресс-служба ФК "Женис"

Футболисты астанинского "Жениса" одержали победу над туркестанским "Тураном" в номинально домашнем матче пятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на Центральном стадионе "Шахтер" в Караганде. Номинальные хозяева выиграли со счетом 1:0.

Единственный мяч на 38-й минуте забил белорус Евгений Гречихо, выполнивший точный удар с линии штрафной площади. Голевой передачей отметился грузин Иракли Бидзинашвили.

Победа позволила "Женису" прервать трехматчевую серию поражений, два из которых пришлись на КПЛ. С шестью очками после пяти встреч трехкратные чемпионы и обладатели Кубка Казахстана поднялись на восьмое место.

В активе "Турана" осталось четыре балла после пяти матчей. Туркестанцы проиграли вторую подряд встречу в КПЛ и занимают десятую позицию в таблице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2088260-odin-gol-reshil-ishod-matcha-trehkratnogo-chempiona-kazahstana-po-futbolu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.