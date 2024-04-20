Один гол решил исход матча трехкратного чемпиона Казахстана по футболу

Футболисты астанинского "Жениса" одержали победу над туркестанским "Тураном" в номинально домашнем матче пятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на Центральном стадионе "Шахтер" в Караганде. Номинальные хозяева выиграли со счетом 1:0.

Единственный мяч на 38-й минуте забил белорус Евгений Гречихо, выполнивший точный удар с линии штрафной площади. Голевой передачей отметился грузин Иракли Бидзинашвили.

Победа позволила "Женису" прервать трехматчевую серию поражений, два из которых пришлись на КПЛ. С шестью очками после пяти встреч трехкратные чемпионы и обладатели Кубка Казахстана поднялись на восьмое место.

В активе "Турана" осталось четыре балла после пяти матчей. Туркестанцы проиграли вторую подряд встречу в КПЛ и занимают десятую позицию в таблице.

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